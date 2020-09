Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Ausgetauscht – Intercambio, der Freiwilligen Podcast. Dieses Mal haben wir mit Freiwilligen aus Kolumbien und Deutschland über das Thema Erdöl gesprochen.

Nicht erst seit Fridays for Future, die für eine andere Klimapolitik auf die Straßen gehen, beschäftigen wir uns mit dem „schwarzen Gold“, das schon lange nicht mehr so richtig glänzt. In unserem Alltag ist Erdöl noch immer quasi omnipräsent. Wir tragen es am Körper, bewegen uns damit fort, richten unsere Wohnungen damit ein, bewahren unsere Lebensmittel darin auf und erzeugen damit Energie. Ist eine erdölfreie Welt überhaupt denkbar? Darüber und über weitere Fragen haben wir uns mit den Freiwilligen ausgetauscht.

#2 Ausgetauscht | Intercambio: Podcast vom ICJA und dem NPLA von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.