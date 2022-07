Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

In dieser Folge von „Ausgetauscht“ hat Tobi hat ein paar Aufnahmen vom NPLA-Radioworkshop in Berlin mit den ICJA-Freiwilligen aus Lateinamerika mitgebracht. Bei dem haben wir uns ganz dem Thema „Lebensmittel retten“ in Deutschland und Lateinamerika gewidmet – haben zusammen gekocht, gegessen und unsere Diskussionen übers Wegwerfen von Lebensmitteln aufgenommen. Zu Gast war auch Alessia del Vigo von den Berliner Lebensmittelpunkten und The Real Junkfood Project Berlin, die vom täglichen Retten von Lebensmitteln berichtet hat. Vielen Dank und Muchas Gracias an alle Beteiligten 🙂

#11 Ausgetauscht | Intercambio: Podcast vom ICJA und dem NPLA von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.