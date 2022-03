Ukraine-Krieg: Reaktionen aus Lateinamerika

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Die Reaktionen auf den Ukraine-Krieg sind in Lateinamerika nicht so einhellig wie in Europa. Vor allem Länder die mit wirtschaftlichen Nachteilen rechnen, tun sich schwer mit seiner Verurteilung. Unter den Linken sehen viele auch eine Mitschuld bei NATO und den USA.

Die Zapatistische Armee der nationalen Befreiung EZLN mobilisierte jedoch im südmexikanischen Chiapas tausende Unterstützer*innen, um gegen den kapitalistischen Angriffskrieg zu demonstrieren und zur Unterstützung aller Menschen aufzurufen, die sich in der Ukraine und Russland gegen diesen wenden.

