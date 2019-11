Solidarische Proteste von Santiago bis Berlin

Am 25. Oktober gingen über eine Million Chilen*innen allein in der Hauptstadt Santiago de Chile auf die Straße, um gegen die Politik der derzeitigen Regierung unter Präsident Sebastián Piñera zu protestieren. Damit zählt die Demonstration zu den größten, die je in dem südamerikanischen Land stattgefunden haben. Die Demonstrant*innen forderten vor allem tiefgreifende soziale Reformen und eine Änderung der chilenischen Verfassung. Doch nicht nur in Chile selbst, auch in Berlin kamen am 27. Oktober rund 1.000 Menschen zu einer Demonstration und einer Kundgebung am Brandenburger Tor zusammen. Radio onda war vor Ort.

