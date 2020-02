Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

(Washington, 6. Februar 2020, democracy now).- In den vergangenen Jahren wurden mindestens 200 Salvadorianer*innen nach ihrer Abschiebung aus den USA in El Salvador ermordet, gefoltert oder vergewaltigt. Das ist der Befund eines Berichts, den die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch am 5. Februar vorgestellt hat.

Demnach wurden 138 Asylsuchende in den Jahren 2013 bis 2019 nach ihrer Abschiebung nach El Salvador ermordet – von Bandenmitgliedern, Polizisten, Soldaten oder Expartnern. In dem Bericht wird auch festgehalten, dass die meisten Opfer von denjenigen Tätern ermordet wurden, vor denen sie zuvor geflohen waren. Die meisten Morde wurden in den ersten zwei Jahren nach der Abschiebung verübt.

Fünfjähriger mit schwerer Kopfverletzung in Haft

Unterdessen wurde bekannt, dass ein schwerverletzter fünfjähriger guatemaltekischer Junge mit seiner Familie in einer Haftanstalt für Familien in Dilley im US-Bundesstaat Texas festgehalten wird. Die Tante des Jungen erklärte, er habe bei einem Unfall im Dezember schwerste Kopfverletzungen erlitten. Einen Monat später geriet die Familie in eine Kontrolle und wurde von Beamt*innen der Einwanderungsbehörde festgenommen. Der Junge hat möglicherweise Hirnblutungen, die aber nicht angemessen behandelt würden, wie die Familie beklagt.

