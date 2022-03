Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Das Linksbündnis Pacto Histórico („Historischer Pakt“) errang bei den Parlamentswahlen am Sonntag den 13. März genau so viele Sitze im Senat wie die Konservative Partei. Der linke Präsidentschaftskandidate Gustavo Petro gibt sich deshalb siegessicher und hofft bereits im ersten Wahlgang am 29. Mai die Präsidentschaft Kolumbiens zu erringen.

Linksbündnis vor Wahlsieg von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.