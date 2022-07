Sergio Maldonado – „Todavía hay muchos Santiagos“

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

(Berlin, 23 de junio 2022, npla).- La muerte y desapareción forzada del activista medioambiental Santiago Maldonado del 1 de agosto de 2017 queda 5 años atras. El 23 de junio hablamos con Sergio Maldonado, hermano de Santiago, en Berlín sobre el estado actual de la causa, paralelas en el actuar de fuerzas de seguirdad en dictadura y democracia, la centralizacion del poder juridico y la perdura de una derecha omnipotente, destructiva y antidemocratica en la Argentina.

Hola Sergio, gracias por la oportunidad de una entrevista. Por favor, preséntese de nuevo. Qué hace aquí en Berlín?

Mi nombre es Sergio y soy el hermano de Santiago Maldonado. Estamos haciendo un conversatorio aquí para hablar del estado actual de la causa por la muerte de Santiago, que está totalmente paralizada. Estamos en espera de que el 1 de agosto se cumplirán cinco años de la desaparición forzada y la muerte de Santiago. Ya hace tres años atras tuve la oportunidad de encontrarme con muchos argentinos y latinoamericanos que estan viviendo en Berlín.

¿Cuál es la situación actual del caso de Santiago, sobre el que hubo tantas demandas de esclarecimiento y justicia y mucha atención despues de su desaparición, el hallazgo de su cuerpo, pero tras el que cada vez oímos menos? Se está discutiendo el caso en lo cotidiano de Argentina?

En realidad creo que fue el caso que más transcendencia tuvo en los últimos años, pero han pasado cinco años y el trabajo en el caso se ha paralizado por completo. El caso está en la corte suprema desde marzo de 2020 y no se mueve. Ni siquiera se ha hecho una reconstrucción de los hechos del 01 de agosto de 2017. No se investigó y no se hizo absolutamente nada. Pero tiene tal trascendencia de que en realidad este caso quedó tan impune que ante cualquier noticia o algo que sale nuevo, comienzan quienes fueron partícipes o que estaban en el gobierno en ese momento en el gobierno de Mauricio Macri, a salir y otra vez en las redes sociales instalar de que Santiago se ahogó solo o ya la justicia se pidió y que no paso absolutamente nada.

Hace dos meses, por ejemplo, salio una nueva testigo que es parte del personal de la salud de la propia gendarmería, dando cuenta de todo lo que venimos denunciando a nosotros, declarando y dando fechas y datos concretos sobre quiénes participaron, y hasta incluso fueron responsables directos del asesinato de Santiago. Esto tambien fue muy importante en este tiempo pero por no haber un juez la causa no se mueve. Esto hace peligrar el tema de la testigo y de todo lo que va surgiendo nuevo.



Santiago estuvo aliado en las recuperaciones territoriales de los Mapuches en Argentina. ¿Tu tambien estas relacionado con los grupos indígenas o apoyas sus luchas?

No, no es algo en que yo partizipo. Si estuve en contacto en el año pasado cuando un niño de la comunidad mapuche fue asesinado en otra recuperación de tierras, y en el que hubo otro chico herido. Es ahí donde fui a solidaricarme. Pero no es algo en que partizipo, porque en verdad para entenderlo a los intereses mapuches hay que ser mapuche. Como no tengo la facultad de hacerlo, no puedo involucrarme en algo que era una causa en la que militaba Santiago. Sería como meterme en un terreno para el que no estoy preparado y tampoco puedo involucrarme. Porque yo estoy envolucrado en pedir justicia para Santiago. Y si acompaño otras causas en cuales considero que entiendo y que puedo participar. Pero justamente en este tema, no puedo participar.

Personalmente yo sigo creyendo en el Estado, porque es a donde estoy recalamando. Y justamente los pueblos orginarios [en parte] no creen en el Estado, porque ellos tienen su propia forma de reclamar. Por lo cual yo no pueda estar ahí, involucrarme en algoque no participaba antes de la muerte de Santiago. Y hacer lo ahora seria como utilizar o seguir hacer lo que hacia Santiago de una manera que no estaria bien repreesentado. Entonces me parece que hay que haber gente que esté preparada y realmente tenga conocimiento de esto. (…) Obviamente ante una represión y un monton de cosas si voy y me solidarizo. Pero no levanto la bandera de los pueblos originarios, porque no soy del pueblo originario. A veces hay que saber en cual lugar estar y de qué manera participar. Yo participo acompañando desde fuera, pero no involucrado. Por un respeto a ellos mismos y al propio Santiago. No puedo levantar la bandera que tenía el cuando yo no lo hacía antes.

En 2020 se hizo público que Luis Esteban Kyburg, partícipe de los crímenes de la dictadura militar argentina, vive en total impunidad aquí en Berlín. Menciono esto porque Santiago también estuvo desaparecido por 78 días. Otras tantas personas fueron hechas „desaparecidas“ en la dictadura militar argentina, asesinadas por el régimen militar. Es que se ve paralelas historicas ahí?

Para seperarlo: Una cosa son los desaparecidos en la dictadura militar, cuyo asesinato siguió el plan sistemático de „desapariciones“ del gobierno, que era un gobierno militar. El caso de Santiago ocurre en el marco de un gobierno democratico, que es el gobierno de Mauricio Macri. Ciertamente, Santiago no es el primero ni el último desaparecido en democracia. Pero sí es el primer caso en el que un gobierno democrático da la orden de represión ilegal y avala esta represión ilegal, es en donde desaparece Santiago. La entonces ministra de seguridad, Patricia Bullrich, cuestionada sobre estos incidentes, dijo entonces „Yo no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana“. Y ahi es donde o yo no me la abanco. Esto fue una manera de reespaldar a la gendarmería que había ingresado al Pu Lof en Cushamen, que es la comunidad en el territorio recuperado por los mapuches de la empresa Benetton. Y de esta manera ingresaron ilegalmente en un predio, para lo que no tenían ninguna orden. Y es en donde desaparece Santiago durante los siguientes 78 días.

Si nosotros nos ponemos a ver, en democracia no hay una misma conección entre desaparecidos y desaparecidos. Como que son de diferentes temáticas – por ejemplo, en tiempos de la pandemia de Corona o desaparecidos en diferentes ciudades. Pero lo que pasó con Santiago fue unico, porque ingresó una fuerza federal ilegalmente en una zona y avalado por el propio gobierno. Y ahi es donde tiene esta similitud con lo que ocurrió en la dictadura. Evidentemente quedó demostrado que el „Nunca más“ que todos venimos pidiendo no fue posible. Porque volvimos a tener un desaparecido de esta manera y con tanta saña.

Y esta relación que hay, que en la dictadura estaban los Vuelos de muerte y entonces era que todos terminaron ahogados parecia como que los desparacidos eran culpables de su propia desaparición. Era esta estigmatización sobre las familias, sobre la deshumanización. Esta cosa de „algo habrán hecho…“. Eso mismo se replicó, por mas que sea en democracia, en el caso de Santiago, cuando se le presentó como un „hippie runioso“ que se lo había buscado, que estaba haciendo algo ilegal, que se había huido… y que, por tanto, lo que habían hecho las fuerzas de seguridad era correcto. Así se argumentó cuando su cuerpo fue encontrado en un lugar del río donde el agua tiene 50 cm de profundidad y donde había sido rastrillado tres veces anteriores. Aparece en el cuarto rastrillaje, de una manera muy evidente de que fue plantado su cuerpo, con signos de crioconservación (conservar en hielo). Entonces cuando unimos el contexto en que ocurre sí tiene una relación. Pero lo que nunca dejaron de hacer las fuerzas de seguridad es la metodología que tienen, de desaparecer y matar. Siempre lo vinieron haciendo, en dictadura y en democrácia.

Entonces esperemos que los nuevos gobiernos mantengan viva la memoria de la dictadura militar y que los crimenes que se cometen por policias federales hoy día tambien se investiguen y condenen…

En verdad es muy complejo esto, porque en realidad los gobiernos no pueden influir directamente en la justicia. Porque si no estarían manejando la justicia, cual entonces ya no sería independiente. Esto no ocurrió con el macrismo, que interfirió directamente en la justicia. De hecho tenemos cuatro personas que están en la Corte suprema para 47 miliones de habitantes. Entonces el poder que tienen estos cuatro magistrados es muy alto y es incomparable con algún otro pais, con lo cual maneja la justicia. Y es muy dificl desde un lugar poder revertir esto. Pero sin duda hay mucha responsibilidad por parte de los gobiernos ejecutivos de no avanzar en una reforma justicial para que esto no ocurra.

En realidad el Macrismo intervenia mucho en la justicia. De hecho quedó demostrado que jueces que fallaron en contra de nosotros iban a jugar al golf con el propio Mauricio Macri. Algo que succede habitualmente con otros gobiernos. Entonces bueno, fue muy contundente esto y muy evidente lo que fue pasando.

Y cuando digo esto de cuatro personas concentran mucho poder porque son los cuatro magistrados en la corte suprema y ellos deciden todo lo que se va haciendo. Yo tengo una causa de pinchaduras de teléfono, de intervención de teléfono ilegal, hace más de tres años, a la espera de que la corte diga si hay destruirla o hay que distruirlas. llegamos a esta distancia porque habia muchos jueces que le pareció bien que al propio hermano [de Santiago Maldonado] se pincha el teléfono. Pero sí les parecia mál que se hayan difundido audios de gendarmes diciendo todo lo que habian hecho en la represión.

Y depues por el otro lado esta la causa de la desaparición forzada y el pedido de que se le pase a un nuevo juez para que investigue, desde marzo de 2020. todo frenado en la corte suprema. O sea hay dos causas que estan ahí paralizadas. Y así hay un montón de gente que tiene un montón de causas que están ahí frenadas. Cuatro personas tienen poder sobre 47 millones de personas. No debría ser así – debería haber un tribunal mucho más grande que tenga más miembros y que haya diferentes voces. Además, las cuatro personas son hombres, para tambien entender la jurídica patriarchal por si se puede decir. Y esto en un país con tanto movimiento del feminismo. Obviamente cuando llega una causa ahí tiene mucho más ingerencia la parte del hombre que de la mujer.

[El día 14 de julio 2022 el juez federal Daniel Rafecas en un documento de 90 paginas decidió archivar la causa por espionaje ilegal y la criminalización de la protesta social que ejerció el Estado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. Sergio Maldonado, Myriam Bregman y Matías Aufieri como integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) la habían iniciado en 2017 y ahora quieren apelar la decisión del juez.]



Y esta gente del gobierno del macrismo, ¿qué está haciendo hoy? ¿Se les está investigando por estos delitos mencionados?

En realidad es comprobado que estas personas mandaron armas a Bolivia para apoyar un levantamiento para derrocar a Evo Morales. A esto hay que añadir que pidieron préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no han devuelto y fugaron toda esta plata. Hay un montón de cuestionamietnos que tienen. Pero sin embargo Macri ya se está postulando otra vez a presidente para las elecciones del año que viene, al igual que Patricia Bullrich. Y se manejan con total impunidad. Están avalado con todo los medios de comunicación del país, que tienen el poder para desmentir todas estas cosas.

Entonces es muy desigual la lucha contra esta gente, cuyo actuar se puede remontar historicamente a la época de la „Conquista del desierto“ [1878-1885]. Si empezamos a pensar cuando Julio Roca llega a la Patagonia y empieza a matar y esclavizar a grupos mapuches, a llevarlos y rematarlos en Buenos Aires. Los mapuches capturados fueron vendidos en un lugar llamado „Patio Bullrich„, que hoy por hoy funciona como un shopping. Pertenecía a los antepasados de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien era asesora del ex presidente Macri. Ella misma tiene estancias en la Patagonia, donde, entre otras cosas, ocurre la „Patagonia Rebelde“ en la década de 1920 [represión militar del levantamiento obrero] . Todas las personas que estaban en el anterior gobierno de Mauricio Macri vienen de este entorno. Todos los descendientes de esta gente que hizo mucho daño en la historia de Argentina.

Parece increíble desde un punto de vista alemán. Sobre todo porque vivimos en una época en la que cada vez más personas se dejan llevar teorías conspirativas que hablan de vínculos entre monopolios de los medios de comunicación y gobiernos corruptos. Mientras tanto, esta forma de mantenerse en el poder parece ser una realidad histórica en la Argentina…

En realidad Sí, yo diría que, a quien se le ocurra que un extranjero pueda venir a Alemania y tener 20.000 hectáreas de territorio yun limite con otro país fronterizo. En Argentina ocurre, por ejemplo, en el caso del magnate inglés Levis, que tiene 20.000 hectáreas de tierra en la Patagonia, muy cerca de Bariloche. La tierra se llama El Bolsón y tiene parte limitrofe con Chile. Tiene un lago en el que tiene una planta termoelectrica, y donde desarolla todo su potencial y no pasa absolutamente nada. También tenemos a Luciano Benetton, que tiene más de 900.000 hectáreas en toda Argentina. Y pasa como algo totalmente naturalizado. 900.000 hectáreas es muchisimo, es una superficie del tamaño 44 veces la ciudad de Buenos Aires. Y todavía se podría hablar de la soja en el Chaco, de los últimos acuerdos sobre el trigo, de los transgénicos o de Monsanto y todo lo que va ocurriendo.

No es que Santiago llegaba a este lugar a apoyar la recuperación del territorio de la comunidad mapuche asi no mas. Si no que se involucraba en un montón de cosas: Se comprometió en contra de la megaminería. Su primer viaje lo habia hecho a apoyar a los guaraníes en el norte del país. Estaba en contra de Monsanto. Apoyó a los pescadores de la isla de Chiloé, en el sur de Chile, en su lucha contra las enormes salmoneras, por todos los transgenicos que se le dan a los salmones para criarlos en cautiverio. Como que todo tiene una relación, por la que Santiago llegó a este lugar en Cushamen. El ya venía haciendo su propia militancia, siempre de forma independiente, porque era anarquista. Entonces lo hacía desde este lugar. Estaba en todo justamente involucrado en todos estos temas que tenga que ver con los recursos naturales y donde empezamos a ver que siempre son los mismos actores: siempre el poder, siempre la derecha, siempre estas personas que tienen muchos recursos. En estos territorios no es que hablamos de lugares que no tienen nignún valor agregado – si no que tienen muchos minerales, muchos recursos naturales.

Entonces a veces no se trata solamente por un reclamo por una recuperación de tierra. si no tambien por todo el contexto en lo que fue dandose el caso de Santiago. Y fue por esto que tenía esta relevancia su caso y todavia no lo pueden extinguir – Porque hay muchos Santiagos que andan en el mundo y por ahí no son desde el anonimato. Entonces esto tambien tiene que ver con que no se apague el reclamo de pedir justicia por el.

