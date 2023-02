Peru, Repression und Gewalt

Die Präsidentin der Nationalen Föderation der Bäuerinnen, Handwerkerinnen, Indigenen, Eingeborenen und Angestellten Perus (FENMUCARINAP), Lourdes Huanca, besuchte Berlin im Rahmen einer Europareise. Ihr Ziel: die polizeiliche und staatliche Repression im Land (einschließlich der Ermordung von mehr als 60 Menschen) anzuprangern sowie die Interessen der Demonstrant*innen und unterdrückten Bevölkerungsgruppen zu vertreten. Sowohl Lourdes als auch die Mitglieder des Kollektivs Fujimori Nunca Mas in Berlin (Edson und Manuel) haben uns in Berlin besucht, um über dieses und andere Themen zu sprechen.

Worin besteht dieses Unbehagen und was sind die Forderungen der Bevölkerung?

Lourdes erklärt, dass es einen Konsens über 4 Forderungen zwischen den verschiedenen protestierenden sozialen Bewegungen gibt. Erstens den Rücktritt von Dina Boluarte, da sie die Hauptverantwortliche für die Todesfälle bei den Protesten sei und nicht die Interessen vertritt, die sie ursprünglich zu vertreten vorgab (indem sie sich mit der Opposition verbündete). Zweitens, die Auflösung des Kongresses zusammen mit vorgezogenen Neuwahlen. Bis heute gibt es keine Bestätigung für vorgezogene Neuwahlen, und ein Teil des Kongresses (sowohl der rechten als auch der linken Parteien) weigert sich, seine Ämter aufzugeben. Drittens eine verfassungsgebende Versammlung, um auf partizipative Weise eine neue Verfassung zu erarbeiten, die die gesamte Bevölkerung repräsentiert. Über den Inhalt hinaus würde dieser Prozess den gemeinsamen Aufbau eines plurinationalen Landes bedeuten, an dessen Ausarbeitung nicht nur die proletarischen Klassen und die politische Klasse selbst beteiligt sind. Schließlich soll die polizeiliche Unterdrückung in Peru und der Tod von mehr als 60 Menschen angeprangert werden. Es ist erwähnenswert, dass die Vereinten Nationen im Jahr 2020 bestätigten, dass Demonstrant*innen in Peru unter Kriminalisierung, gerichtlicher Schikane, Stigmatisierung , Einschüchterung und übermäßiger Anwendung von Polizeigewalt bei sozialen Protesten leiden (Fußnote).