Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hace más de un año, comenzaron las protestas contra el gobierno y el sistema político en Chile. Ahora, el pasado octubre, la redacción de una nueva constitución se decidió por referéndum. Publicamos una grabación del evento „Chile después del referéndum“, que tuvo lugar 3 días después de las elecciones del 28 de octubre de 2020. El debate fue organizado por el FDCL e.V. Cabildo Berlín y NPLA. Ute Löhning, Leonel Yáñez, Carlos Escobar y Álvaro Garreaud fueron invitades como oradores. El sonido original de la grabación fue dejado en español y es tradúcido al aleman por la moderación.

Vor mehr als einem Jahr begannen in Chile die Proteste gegen die Regierung und das politische System. Nun wurde letzten Oktober per Referendum die Ausarbeitung einer neuen Verfassung beschlossen. Wir veröffentlichen einen Mittschnitt der Veranstalltung „Chile nach dem Referendum“, die 3 Tage nach der Wahl am 28. Oktober 2020 stattfand. Die Diskussion wurde organisiert vom FDCL e.V. , Cabildo Berlín und NPLA. Als SprecherInnen waren eingeladen Ute Löhning, Leonel Yáñez, Carlos Escobar und Álvaro Garreaud. Der Mittschnitt wurde im Original Ton auf Spanisch belassen und wird durch die Moderation übersetzt.

Nach dem Referendum von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.