(Mexiko-Stadt, 26. April 2021, desinformémonos). Am 26. April ist eine Delegation der Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung EZLN aufgebrochen, um die „Überfahrt für das Leben, Kapitel Europa“ zu beginnen. Die maritime Delegation der EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) startete vom zapatistischen Verwaltungssitz (Caracol) Morelia im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas.

Die Zapatist*innen planen, am 3. Mai von Isla Mujeres auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán auszulaufen. Im Juni wollen sie im Hafen von Vigo in der nordspanischen Provinz Galizien landen, wie es in der Erklärung „die Route von Ixchel“ vom April heißt. In Europa wollen sie sich mit sozialen Bewegungen aus über 30 Ländern treffen.

Der Sprecher der EZLN, Subcomandante Galeano erklärte, sie seien vorbereitet für den Fall, nicht in Europa landen zu dürfen; sei es wegen der Covid-Pandemie, der Migrationsvorschriften oder aufgrund von Diskriminierung. „Wir sind bereit, dort zu warten und werden vor den Küsten Europas ein großes Banner hissen auf dem steht: „Wacht auf!“ („Despertad!“).Wir werden warten, ob irgendjemand diese Nachricht liest. Dann warten wir, ob diese Person tatsächlich aufwacht; und dann werden wie noch etwas warten um zu schauen, ob diese Person etwas unternimmt“, so Galeano.

Hier findet ihr die Erklärung auf Deutsch und auf Spanisch.

EZLN geht auf große Überfahrt von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.