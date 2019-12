Ehemaliger FARC-Kämpfer Manuel Santo Yatacué in Cauca ermordet

(Contagiaradio, 03. Dezember 2019).- Der ehemalige FARC-Kämpfer Manuel Santo Yatacué Ramos wurde am 2. Dezember gegen 18 Uhr abends im Dorf La Elvira im südwestlichen Bundesstaat Cauca ermordet. Santo Yatacué hatte sich an einem Programm im Kontext des 2016 mit der Guerilla-Gruppe FARC abgeschlossenen Friedensabkommens beteiligt und arbeitete zuletzt in einer Kaffeekooperative.

Laut Berichten lokaler Medien wurde Santo Yatacué von Männern mit Schusswaffen attackiert. Es fielen mehrere Schüsse im Gebiet El Ceral in der Nähe der Wiedereingliederungszone ETCR (Gebietseinheit für Ausbildung und Wiedereingliederung) von La Elvira. Momentan ist unklar, wer die Täter sind und welche Motive hinter dem Verbrechen stehen.

Tulio Murillo, politischer Berater der ECTR in Mesetas, berichtete kürzlich von weiteren Morden an ehemaligen FARC-Kämpfern, wie etwa dem Mord an Alexander Parra, und verwies darauf, dass trotz der desolaten Sicherheitslage in den ETCR-Zonen ein gewisses Maß an Vertrauen entstanden sei. Hingegen ist in den stärker militarisierten Gebieten wie in den Bundesstaaten Norte de Santander, Cauca und Meta die Gewalt gegen ehemalige FARC-Kämpfer viel stärker.

In diesem Zusammenhang weisen führende Mitglieder der politischen Partei der FARC wie Pablo Catatumbo wiederholt darauf hin, dass die Regierung das Leben und die Sicherheit derjenigen garantieren müsse, die das Friedensabkommen unterzeichnet haben. Die Senatorin Victoria Sandina kritisierte ebenfalls, dass die Regierung einfach weitermache, ohne sich um die Sicherheitsgarantien zu kümmern, die im Friedensvertrag vereinbart wurden. Seit der Unterzeichnung der Friedensverträge im November 2016 wurden 169 ehemalige FARC-Kämpfer ermordet.

