Die tödlichsten Regierungen

(La Paz, 4. Februar 2023, bolpress).- Dem lateinamerikanischen Analyseinstitut Celag (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) zufolge ist die peruanische Regierung unter Dina Boluarte diejenige mit den zweitmeisten Toten bei Protesten in Lateinamerika seit dem Jahr 2000. Der einzige Präsident, der eine höhere Zahl aufweist, ist der Kolumbianer Iván Duque. In seiner Amtszeit zwischen 2018 und 2022 wurden in Kolumbien 87 Demonstrierende ermordet.

Im Fall von Dina Boluarte waren es nur acht Wochen nach ihrem Amtsantritt Anfang Dezember 2022 bereits 47 Personen. Damit liegt sie schon deutlich vor der zweijährigen Herrschaft von Fernando de la Rúa in Argentinien (1999 bis 2001) mit 39 Toten. Darauf folgt mit 37 Personen ein gewaltsames Regierungsjahr 2020 der Bolivianerin Jeanine Áñez. Platz fünf der tragischen Liste belegt Sebastián Piñera mit 34 Toten. Er regierte in Chile ebenfalls von 2018 bis 2022. Roberto Micheletti regierte Honduras zwar nur fünf Monate als De-facto-Präsident nach einem Regierungssturz im Juli 2009 – dennoch kamen 20 Demonstrierende in seiner inoffiziellen Amtszeit um. Unter dem Expräsidenten Ecuadors Lenín Moreno starben acht Personen bei Demonstrationen zwischen 2017 und 2021.

47 erschossene Demonstrant*innen in acht Wochen

Die Zahlen aus Peru beinhalten jedoch noch keine indirekten Toten rund um die landesweiten Demonstrationen. Dazu gehören beispielsweise Personen, die dadurch umkamen, dass medizinische Hilfe nicht durch Straßenblockaden kam oder Opfer von Verkehrsunfällen bei Blockaden. Außerdem greift die Berechnung nur auf staatliche Angaben zurück; andere Quellen gehen zum Teil von über 100 Toten aus. Trotzdem lassen auch die offiziellen Daten das Ausmaß der Gewalt und der repressiven Politik Boluartes und ihres Premiers Alberto Otárola erkennen.

Vergleicht man die 47 Toten in Peru mit den 83 in Kolumbien, muss außerdem gesagt werden: Kolumbien hat rund 50 Prozent mehr Einwohner*innen als Peru. Rechnet man Boluartes Opfer also hoch, so gleichen sich die Zahlen. Ein weiterer wichtiger Unterschied ist, dass Duques Amtszeit vier Jahre andauerte, während Boluarte gerade zwei Monate im Amt ist.

Folgenschwere Schüsse auf Demonstrant*innen

Im Vergleich zu den anderen Präsident*innen auf der Liste hat Boluarte keinen Rückhalt in Partei und Fraktion. Sie ist zusätzlich diskreditiert, weil sie mit Hilfe derjenigen Präsidentin geworden ist, die bis dahin ihre politischen Gegner*innen waren. Eine solche Umkehr ihrer Prinzipien und ihres Regierungsprogramms hat noch nicht einmal Lenín Moreno vorgenommen.

Duque, Piñera und Moreno konnten ihre vierjährigen Amtszeiten zu Ende bringen. Sie wurden direkt von der Bevölkerung gewählt und hatten wichtige Fraktionen im Parlament. De la Rúa gewann in Argentinien bereits in der ersten Wahlrunde. Doch obwohl er zu Beginn 75 Prozent Zustimmung hatte, musste er am Ende dennoch aufgrund der Proteste gegen seine Wirtschaftspolitik zurücktreten.

Vom Präsidentenamt ins Gefängnis

Boluarte hingegen beginnt ihre Amtszeit mit über 75 Prozent Ablehnung. Diese ist in Perus Bevölkerung so groß, dass nicht sicher ist, dass sie fünf Monate wie Micheletti oder ein Jahr wie Áñez regieren wird. Wahrscheinlicher ist, dass sie genau wie die bolivianische Diktatorin im Gefängnis landen wird.

All diese repressiven Regierungen führten letzten Endes dazu, linksgerichteter Politik neuen Aufschwung zu geben. Duque, Piñera und Áñez wurden direkt von Regierungen ersetzt, die sich selbst als progressiv bezeichnen: der Ex-Guerillero Gustavo Petro in Kolumbien, der junge Linke Gabriel Boric in Chile und der Sozialist Luis Arce in Bolivien. Nach de la Rúa folgten in Argentinien drei Regierungen des nationalen Peronismus. In Honduras trat die Ehefrau und First Lady des Expräsidenten Zelaya ihr Amt mit mehr als 50 Prozent der Stimmen an. In Ecuador ist heute der linke Flügel der Nationalversammlung die stärkste Kraft und vermutlich derjenige, der den aktuellen rechten Präsidenten Guillermo Lasso ersetzen wird.

Viele der Schüsse gegen Demonstrierende gingen also nach hinten los.

Übersetzung: Patricia Haensel

