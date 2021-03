Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Wegen eines im Jahr 1995 versuchten Sprengstoffanschlags werden drei Deutsche aus der autonomen Szene bis heute mit internationalem Haftbefehl gesucht. Zwanzig Jahre nach der Tat tauchen die Personen in Venezuela auf. Die Kampagne „Exit – bring the boys back home“ setzt sich für die Einstellung des Ermittlungsverfahrens ein. Wir stellen die Kampagne vor und senden Ausschnitte aus einem dazugehörigen Radiofeature. Wir sprechen mit einem der Gesuchten über sein Leben und die politische Lage in Venezuela und stellen sein Musikprojekt mit Mal Élevé, dem Sänger von Irie Revoltés vor.

Kampagne Exit – bring the boys back home

Radiofeature „Den Widerstand leben“ (Sobo Swobodnik)

Film-Trailer „Gegen den Strom“ (Sobo Swobodnik)

Abgetaucht in Venezuela – Feature von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.