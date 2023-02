Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Was passiert eigentlich, wenn eine geliebte Person stirbt, wir uns aber nicht auf die gewohnte Weise von ihr verabschieden können, weil es die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nicht zulassen? Radio Matraca hat darüber mit zwei Frauen gesprochen: Camila kommt aus Santiago de Chile und lebt in Berlin; Carito lebt mit ihrem Freund Eduardo in der peruanischen Hauptstadt Lima. Sie teilen mit uns ihre Erfahrungen, wie sie den Abschied von einem geliebten Menschen in Pandemiezeiten erlebt haben.

Den Originalbeitrag auf Spanisch findet ihr hier.

Trauer in Zeiten der Pandemie von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.