Ratgeber zum Rechtssystem in indigenen Sprachen veröffentlicht

(Santiago de Chile, 20.02.2023, servindi) Die chilenische Justiz wird zum ersten Mal Ratgeber in indigenen Sprachen veröffentlichen. Diese enthalten Übersetzungen von juristischen Begriffen, deren Verständnis wichtig ist für den Zugang zum Rechtssystem. Offizielles Erscheinungsdatum ist der 21. Februar. Zunächst wird der Ratgeber in vier von zehn im Land anerkannten Sprachen veröffentlicht: Mapudungun, Rapa Nui, Aymara und Quechua. Später sollen weiteren Sprachen folgen. Angehörige dieser Sprachgruppen können sich somit informieren über Aufgaben und Zusammensetzung der Justizorgane und über Zuständigkeiten in Arbeit-, Zivil-, Familien- und Strafsachen. Außerdem erfahren sie, wie sie den aktuellen Stand laufender Verfahren digital überprüfen können und welche Rechte und Pflichten Opfer und Beschuldigte haben, schreibt die spanische Zeitung El País.

Zwei der vier ausgewählten Sprachgruppen machen den größten Anteil aus unter den Menschen, die sich im Zensus von 2017 als indigen identifizierten (12,8% der Gesamtbevölkerung). Diese sind die Mapuche, mit 79 Prozent Anteil an der gesamten indigenen Bevölkerung und die Aymara mit 7 Prozent. Quechua sprechen 1,55% und Rapa Nui 0,43 Prozent.

Die Veröffentlichung der mehrsprachigen Ratgeber erfolgt auf Initiative der Ministerin und Sprecherin des Obersten Gerichtshofs, Angela Vivanco, im Rahmen des Ausschusses für barrierefreie Sprache. Vivanco sagt, oft sei der Zugang zu Rechtssystem nur aus der Perspektive betrachtet, dass das Gesetz es allen Personen ermöglicht, vor Gericht zu klagen. Es gebe aber eine weiteren Aspekt. Demnach ist es auch „wichtig, zu verstehen, wie ein Verfahren abläuft. Denn ich habe auf einer ganz grundlegenden Ebene keinen Zugang zur Gerechtigkeit, wenn ich nicht weiß, was ich zu tun habe“, sagt sie. Sie fügte hinzu, dass die Anwendung barrierefreier Sprache nicht nur die richtige Verwendung der Termini bedeute, sondern auch dass Richter*innen diese so erklären könnten, dass die Bürger*innen sie verstehen.

