Perú, la represión y la violencia

Perú vive un momento difícil. A pesar de la represión policial, la población sale a las calles a mostrar su malestar actual con el gobierno. Al mismo tiempo, el ejecutivo y el congreso se muestran confrontativos y no realizan gestos para llegar al diálogo, fomentando así la violencia en las calles.

La presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) Lourdes Huanca, visitó Berlín como parte de un recorrido en Europa. Su objetivo: Denunciar la represión policial y estatal en el país (incluyendo los asesinatos de mas de 60 personas), así como representar los intereses de las personas manifestantes y poblaciones oprimidas. Tanto Lourdes como los miembros del colectivo Fujimori Nunca Más en Berlin (Edson y Manuel), nos visitaron en Berlín para hablar sobre este y otros temas.

¿Cuál es este malestar y cuales son los pedidos de la población?

Lourdes nos explica que hay un consenso en 4 pedidos entre los distintos movimientos sociales protestando. En primer lugar, la renuncia de Dina Boluarte, ya que esta sería la principal culpable por las muertes en las protestas y no estaría representanto los intereses que al inicio decía representar (aliándose con opositores). En segundo lugar, cierre del congreso junto con un adelanto de elecciones. Hasta la fecha no se confirma el adelanto de elecciones y una parte del congreso (tanto de partidos de derecha como de izquierda) se niegan a dejar sus puestos. Tercero, una asamblea constituyente para lograr, de manera participativa, una nueva constitución que represente a toda la población. Más alla del contenido, este proceso significaría la construccion conjunta de un país plurinacional, donde no sean unicamente las clases provilegiadas y la misma clase política, las que participen en su elaboración. Por último, se busca denunciar la represión policial en el Perú y las muertes de mas de 60 personas hasta la fecha. Cabe mencionar que la ONU, en el año 2020, confirmó que las personas manifestantes en el Perú sufren de criminalización, acoso judicial, estigmatización, intimidación y uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas sociales (nota al pie).

Pese a las denuncias por corrupción a Pedro Castillo, Lourdes también explica que hay un grupo de gente que pide su liberación. Simbolicamente, esta habría sido la primera vez que grupos oprimidos lograron reprentación y sentían todos los ataques, sobre todo racistas, como propios.

Además de estos pedidos, hablamos con Lourdes de manera espontanea (intercambiando sentires desde la indignación hasta la esperanza) sobre la discriminación en el país, la discriminación de las comunidades campesinas e indígenas y algunas de sus experiencias como activista feminista en el Perú (*archivo de audio de esta conversación será subido dentro de los siguientes días).

