Ramelow visita Ex Colonia Dignidad y llama a instalar sitio de memoria

El Presidente del Consejo Federal (Bundesrat) y Primer Ministro del Estado alemán de Turingia, Bodo Ramelow viajó a Chile a mediados de octubre. El principal objetivo del viaje del político del partido LINKE (La Izquierda) fue la cooperación chileno-alemana en materia de transformación energética. La visita de Ramelow a la Ex Colonia Dignidad, la actual Villa Baviera, llamó la atención también. Como Presidente del Bundesrat, es el político alemán de más alto rango que ha visitado este asentamiento alemán hasta ahora. Quería dar un impulso para avanzar en esclarecimiento de los crímenes cometidos allí.

El viaje a Chile del 10 al 15 de octubre se centró en la transformación ecológica y energética, la exportación de litio e hidrógeno de Chile a Alemania. Por eso, una delegación empresarial de unas 30 personas acompañó a Ramelow en su gira. La empresa chilena RJR y la alemana LiVERDE AG firmaron un acuerdo de cooperación sobre „Litio verde para Europa a partir de recursos chilenos“. Se trata de la extracción de litio del salar de Maricunga, en el desierto de Atacama, criticada por iniciativas ecologistas, para su posterior uso en la tecnología de baterías para autos eléctricos.

Transformación ernergética y acuerdos internacionales

Durante la visita de Ramelow, el Senado chileno se pronunció a favor del acuerdo de libre comercio TPP11. El Acuerdo Transpacífico entre once países colindantes al Pacífico es criticado por los movimientos sociales debido la falta de exigencia de normas medioambientales y de derechos humanos y porque establece tribunales de arbitraje ante los que las empresas transnacionales pueden demandar los estados en relación a regulaciones estatales sobre condiciones medioambientales o de producción, por ejemplo.

El segundo aspecto importante del viaje de Bodo Ramelow fue su visita a la ex Colonia Dignidad, a 350 km al sur de Santiago. Habló con los residentes de este enclave alemán, fundado en 1961 por el predicador laico alemán Paul Schäfer y unos 300 seguidores, sobre el trabajo forzado y la violencia sexual a la que muchos fueron sometidos durante décadas. Unas 100 personas siguen viviendo en la Villa Baviera, nombre oficial del asentamiento desde 1988. Mantienen una red de empresas, entre ellas inmobiliarias, agrícolas y turísticas con un hotel-restaurant al estilo bávaro.

Acto de conmemoración a presos políticos desaparecidos en „bodega de papas“ – Video: Jorge Soto

Bodo Ramelow y su delegación junto a familiares de detenidos desaparecidos depositaron flores en un lugar llamado „bodega de papas“. Después del golpe de 1973 opositores fueron torturados en este lugar. La cúpula de la secta cooperó estrechamente con la policía secreta, DINA, que estableció un campo de detención y tortura en el enclave alemán. Cientos de opositores fueron torturados en Colonia Dignidad, decenas fueron asesinados. Según declaraciones judiciales de colonos (residentes del asentamiento), sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, posteriormente desenterrados, quemados y sus cenizas arrojadas al río Perquilauquén. Sus restos nunca se encontraron, siguen desaparecidos hasta el día de hoy.

Acto de conmemoración en „bodega de papas“

„Llevamos más de 40 años luchando por saber qué pasó con nuestros familiares“, declara Cristina Escanilla, cuyo hermano Claudio desapareció presuntamente en Colonia Dignidad en octubre de 1973. En la bodega de papas, relata a la delegación: „Mi hermano tenía 16 años cuando ellos lo tomaron detenido, lo tuvieron preso en la cárcel de Parral y después lo hicieron desaparecer. Como a los 15 días nosotros supimos que todos los chiquillos habían sido traídos aquí a la Colonia“. Critica que los colonos desde entonces hayan arreglado el lugar „a su manera“: „Cuando nosotros llegamos por primera vez a esta lugar, no estaba como ahora. Estaba lleno de marcas dónde las personas rasguñaban, había sangre, [marcas de] golpes“. Afirma que el lugar es un monumento nacional y que no se debe alterar. Después de visitar este lugar, Ramelow dijo: „Se puede sentir la violencia que se ejercía allí“ y la bodega de papas era una prueba impresionante de la tortura que se ejerció en el lugar.

Cristina Escanilla relata la historia de su hermano Claudio, desaparecido en 1973 – Video: Jorge Soto

El Presidente del Bundesrat fue acompañado por el Dr. Jens-Christian Wagner, Director de la Fundación Memorial de Buchenwald y Mittelbau-Dora, ex campos de concentración del nacionalsocialismo. El historiador forma parte de un equipo chileno-alemán de expertos y expertas en sitios de memoria que han desarrollado un concepto para un sitio de memoria, documentación y educativo para la Ex Colonia Dignidad por encargo de los gobiernos de Chile y de Alemania. Además de Wagner integran la comisión de expertos: la profesora Elizabeth Lira, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, Diego Matte, abogado y director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, así como la directora de la Fundación Memoriales de Baja Sajonia y del Memorial de Bergen-Belsen (ex campo de concentración), la Dra. Elke Gryglewski.

Propuesta de expertos para un sitio de memoria

Wagner dice que un sitio de memoria en la ex Colonia Dignidad debe cumplir una función conmemorativa y educativo y debe documentar los crímenes cometidos en el lugar. „Prevemos un concepto de exposiciones descentralizadas en las que se recuerde a los diferentes grupos de víctimas en los lugares históricos relevantes en cada caso“. Se trata de las víctimas dentro del grupo de habitantes del asentamiento, de los chilenos de los alrededores que fueron víctimas de violación y abuso sexual, adopciones forzadas o expulsión, así como de las víctimas de la dictadura, es decir, ex presos políticos torturados o familiares de detenidos desaparecidos.

„Nuestro concepto propone despejar el núcleo de la histórica Colonia Dignidad para utilizarlo como lugar educativo y conmemorativo y crear un nuevo pueblo al lado“, explica Wagner. También debería ser posible que chilenos y chilenas de los alrededores se instalen allí. „De este modo, Villa Baviera se transformará con el tiempo de un enclave cerrado que desgraciadamente sigue siendo, en un pueblo chileno más o menos normal“.

„Es importante que transformemos juntos este lugar en un sitio de memoria y un lugar de residencia“, declaró también el Presidente del Consejo Federal tras la visita a Villa Baviera. Apela a la co responsabilidad del estado Alemán. La embajada alemana y varios gobiernos alemanes tenían conocimiento de lo que pasaba en Colonia Dignidad. Pero no impidieron los crímenes, y en algunos casos no rindieron protección a los y las residentes que consiguieron escaparse del asentamiento estrictamente vigilado. Schäfer recién en 1997 huyó a Argentina, tras las denuncias de familias chilenas cuyos hijos habían sido violados en la Colonia en la década de 1990. Schäfer fue detenido en 2005 y murió en prisión en 2010. Finalmente, en 2016, Frank-Walter Steinmeier, entonces ministro alemán de Relaciones Exteriores, admitió en un discurso autocrítico una corresponsabilidad moral del gobierno alemán. En 2017, el Bundestag (parlamento) alemán votó por unanimidad una resolución que exige al gobierno federal esclarecer los crímenes de la Colonia Dignidad y avanzar – junto al gobierno de Chile – en el establecimiento de un sitio de memoria diseñado según criterios científicos.

Wagner y Ramelow quieren dar un „impulso“ al debate sobre un lugar conmemorativo y esperan que se haga una ceremonia simbólica de colocación de la primera piedra antes del 50º aniversario del golpe de estado, el 11 de septiembre de 2023. Sin embargo, primero hay que crear de manera conjunta entre Chile y Alemania un ente administrador para el sitio de memoria, financiado con fondos gubernamentales, dijo Wagner. Es cierto que las condiciones políticas sean buenas en este momento, y que el gobierno chileno exige explícitamente que se esclarezcan los crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet, explica el historiador. Pero, agrega: „Sin embargo, las señales de los gobiernos alemán y chileno son bastante débiles por el momento“.

Negociaciones entre gobiernos se alargan, casí nada llega a la luz pública

Según informes de medios de comunicación, el Ministerio alemán de Relaciones Exteriores, dirigido por el Partido Verde, se opuso a la visita del Presidente del Bundesrat a la ex Colonia Dignidad. No obstante, Ramelow quiso viajar al asentamiento alemán y lo hizo. Ya en 2016, diputados del Bundestag, del parlamento alemán, visitaron Villa Baviera – también en ese entonces, la embajada alemana les aconsejó no visitar el lugar. Hoy en día, la Ministra de Relaciones Exteriores Annalena Baerbock y el Partido Verde que están al mando de este Ministerio no deberían tener ninguna relación históricamente perjudicial con la Colonia Dignidad.

El Ministerio alemán de Relaciones Exteriores declara que el gobierno chileno se habría pronunciado en contra de la visita de Ramelow a la Ex Colonia Dignidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile no hace comentarios al respecto. No obstante lo anterior, la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio chileno de Justicia y Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, señala „que con un gobierno chileno que tiene su centralidad en los derechos humanos y con un gobierno alemán que también tiene un sello progresista quizás podamos ahora sí, avanzar en esta materia“. Según Oberreuter, Chile seguirá adelante con el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la Colonia Dignidad en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y para eso van a hacer participar a diversas asociaciones de víctimas.

Una „Comisión Mixta“ creada por ambos gobiernos en 2017 para poner en marcha, entre otras cosas, la creación de un sitio de memoria en Colonia Dignidad se reunió por última vez en febrero de 2022. Las negociaciones entre ambos gobiernos se alargan, mientras casí nada llega a la luz pública. La próxima reunión está prevista para mediados de noviembre en Chile. Entonces quedará claro si los gobiernos de Alemania y Chile darán realmente impulsos positivos para la cooperación en el esclarecimiento del pasado reciente.

Aquí puedes leer el texto en alemán y aquí puedes escuchar un audio en alemán

