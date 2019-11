Homenaje a lxs muertxs: Chile despertó!

En 2019 lxs chilenxs hastiadxs de las disposiciones neoliberales que definen la vida salieron a las calles para recuperar aquello de lo que habían sido despojados, su dignidad. La respuesta no se hizo esperar, el „estado de emergencia“ decretado por el gobierno asesino de Sebastián Piñera desplegó su aparato bélico por todo el territorio; el horror tomó por asalto la ciudad, se reabrieron los secretos calabozos, la tortura trazó la historia, el frío metal grabó los cuerpos, los ojos se fueron apagando y Chile una vez más se tiñó de muerte. El 14 de octubre recién pasado, la clase política traicionó por enésima vez a un pueblo que pobló bellamente las calles de rebeldía y de dignidad, proponiendo un acuerdo de “paz” entre cuatro paredes. Pero, a pesar de la traición ya no somos lxs mismxs, nos hemos encontrado y reconocido en las calles, hemos creado una palabra colectiva y poderosa que nos hace invencibles. Sabemos que los muertos no han cesado, ni tampoco cesarán, pero en su nombrar obstinado, insistente, los devolvemos a la lucha…

¡NI PERDÓN NI OLVIDO!

Desde Matraca compartimos este audio enviado por grupo de solidaridad con Chile Euskadi-Cataluña, no olvidar a lxs caidxs en la lucha por la dignidad Chile.

