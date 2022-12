Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Ex- Militär Marcos Saraleguí wird zum Attaché der uruguayischen Botschaft in Deutschland ernannt. Sprecher der Organisation der Mütter und Familienangehörigen verschwundener Gefangener in Uruguay bezeichnen dies als unfassbar beschämend. Denn Saraleguí ist für seine Haltung zur Militärdiktatur nicht unbekannt.

Hier findet ihr auch einen Poonal-Artikel zum Thema.

Ex-Militär wird Attaché der uruguayischen Botschaft von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.