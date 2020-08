Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Zweisprachige Online-Diskussion mit Gästen

Im September 2020 jährt sich in Chile zum 50. Mal der Wahlsieg der Unidad Popular (1970-1973). Das politisches Experiment wollte nicht weniger, als mit demokratischen Mitteln eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Die Welt war überrascht von so viel Kreativität und Kampfgeist. Das tragische Ende dieser Utopie am 11. September 1973 ist bekannt. Aber etwas überlebte im Verborgenen: das Geheimnis eines kollektiven Lebens, ein Lied, das in die Münder zurückkehrte und ein Wunsch nach Gerechtigkeit, so wir er heute erneut für ein neues Chile beansprucht wird.

Mit uns diskutieren: der populäre Grafiker Alejandro „Mono“ González (Rom), Evelyn Hevia Jordán vom Rayuela Kollektiv (Berlin) und das Kollektiv Vitrina Dystópica (Santiago).

Link zum Live-Event: – https://freieradios.collocall.de/int-5la-dpd-d3y

[Teilnahme mit dem Browser eurer Wahl, ohne Installation zusätzlicher Software]

Die Veranstaltung ist Teil des Kooperationsprojekts „Allendes Internationale“ des Nachrichtenpools Lateinamerika e.V. (NPLA und der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS)

Die Rückkehr der Utopien? Von Allendes zur Revolte 2019 und weiter… von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.