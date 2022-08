Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

In dieser Folge „Ausgetauscht“ geht es um das Thema Erinnerung an den Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit in Deutschland. Der deutschen Geschichte auf der Spur haben wir uns mit den lateinamerikanischen Freiwilligen in Berlin Mitte getroffen, wo sich heute die Ausstellung „Topografie des Terrors“ befindet.

#12 Ausgetauscht | Intercambio: Puzzle der Erinnerung von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.