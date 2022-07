Virus Tropical und andere Comics in Berlin

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

In der Galerie Neurotitan in Berlin zeigt der Verlag Parallelallee Comics aus Lateinamerika und Berlin. Wir haben die Spanisch-Übersetzerin für Comics Lea Hübner daher gefragt, was mensch über lateinamerikanische Comics eigentlich wissen sollte. Noch bis zum 23. Juli werden Werke von Power Paola aus Argentinien, Sol Diaz aus Chile und dem brasilianische Künstler*innen-Duo Angelica Feitas und Odyr neben Comics von den Berliner*innen Tina Brenneisen, Tine Fetz, Gregory David, Charlotte von Bautzner, der Gruppe MEGA-MURX und vielen mehr gezeigt.

Die Verfilmung des autobiografischen Comics „Virus Tropical“ von Power Paola aus Argentinien könnt ihr übrigens noch einmal am Donnerstag den 14. Juli um 20 Uhr im ACUD-Kino in Berlin anschauen.

