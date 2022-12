Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

El jueves 16 de septiembre de 2022, se inauguró en Berlín el Módulo 21 del Humboldt Forum, en el que se exponen una colección de miles de piezas y objetos culturales proveniente del despojo y el saqueo realizado por las potencias coloniales europeas en los territorios del hoy llamado “Sur Global”.

Radio Matraca estuvo presente y recogió diferentes opiniones respecto de este polémico proyecto cultural. El cuarto capítulo es un video que presencia y relata la convivencia de la inauguración del pabellón 21 con la acción por la restitución de la “Mallqui de Chuquitanta”, un fardo funerario prehispánico de 1000 años de antigüedad, conformado por dos cuerpos humanos, la de un adulto y un niño, saqueado del Perú hace 150 años.

Am Donnerstag, den 16. September 2022, wurde in Berlin das Modul 21 des Humboldt-Forums eröffnet, in dem eine Sammlung von Tausenden von Kulturgütern und Artefakten der Enteignung und Ausplünderung durch die europäischen Kolonialmächte in den Gebieten des sogenannten Globalen Südens ausgestellt wird.

Radio Matraca war vor Ort und sammelte verschiedene Meinungen zu diesem umstrittenen Kulturprojekt.

Das vierte Kapitel ist ein Video, das die Geschichte der Einweihung des Pavillons 21 und der Aktion für die Rückgabe des „Mallqui de Chuquitanta“ zeigt und erzählt, einem 1000 Jahre alten prähispanischen Grabgebinde, bestehend aus zwei menschlichen Körpern, dem eines Erwachsenen und eines Kindes, das vor 150 Jahren in Peru geraubt wurde.

Podcast 4: inauguración del Módulo 21 y acción por la restitución de la Mallqui de Chuquitanta // Eröffnung des Moduls 21 und die Aktion zur Rückerstattung der Mallqui aus Chuquitanta. von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.