Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Radio Victoria wurde im Juli ’93 von aus Honduras zurück gekehrten Kriegsflüchtlingen gegründet. Auch wenn der Sender seit mehr als einem Viertel-Jahrhundert existiert, fühlen sich die Radiomacher*innen immer noch der Gründungsidee, dem Dienst an ihrer Dorfgemeinschaft, verpflichtet. Wir haben für Euch in das aktuelle Programm hinein gehört. Mehr über die Entstehungsgeschichte Radio Victorias könnt ihr in Markus Plates Beitrag zum 20jährigen Bestehen des Senders erfahren.

onda-Reinhörer: Radio Victoria von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.