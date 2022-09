Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Radio TuVilla – so heißt das Partnerschaftsradio von Villa El Salvador in Lima und Tübingen. Die beiden Radiosender Wüste Welle 96,6 MHz in Tübingen und Stereovilla 101,7 MHz in Lima betreiben seit März 2013 dieses interkulturelle Radioprojekt “TuVilla”, das wir euch in der Reinhörer-Folge vorstellen. Mit der peruanischen Radiomacherin Lita Ruiz Linares von Stereo Villa haben wir uns über die gute Zusammenarbeit mit dem freien Radio Wüste Welle in Deutschland, besonders in Zeiten der Corona-Pandemie, unterhalten.

onda-Reinhörer | Radio TuVilla von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.