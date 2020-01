Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email Print

Radio „Plaza de la Dignidad“ ist im November 2019 als Bewegungsradio in Santiago der Chile entstanden.

Es spielt den Soundtrack der Protestbewegung, die seit Oktober 2019 Millionen von Menschen zu Demos für ein Leben in Würde mobilisiert.

Als frisch entstandenes Radio hat Radio Plaza de la Dignidad keine AM- oder FM-Frequenz – kein Wunder unter den aktuellen Umständen in Chile! Zu hören ist es entweder an der Plaza de la Dignindad (Plaza Italia) in Santiago oder Online über Facebook oder über einen dort verlinkten kostenlos nutzbaren aber werbefinanzierten privaten Streamingdienst.

onda-Reinhörer: Radio Plaza de la Dignidad von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.