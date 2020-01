Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Radio 8 de Octubre ist ein zentralamerikanisches Kollektiv, das sich 2007 in Costa Rica gegründet hat mit dem Ziel, Informationen zu verbreiten, die so nicht in der kommerziellen Medienlandschaft thematisiert werden. Das Kollektiv berichtet einmal wöchentlich in einer knapp zweistündigen Sendung unter anderem über die sozialen Kämpfe der Gesellschaft in Costa Rica und der Region. Im Beitrag hört ihr Ausschnitte aus dem Programm, in dem es um die studentischen Blockaden der öffentlichen Universitäten in Costa Rica ging.

Jeden Donnerstag könnt ihr unter 101.9 FM um 8 Uhr costa-ricanischer Zeit Radio 8 de Octubre zu hören. Die Episoden findet ihr auch online.

¡AlegreRebeldía!

onda-Reinhörer: Radio 8 de Octubre von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.