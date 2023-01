Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

In der Pandemie hatten Community Radios und kleine, lokale Radiostation eine große Bedeutung bei der Aufklärung der Bevölkerung, vor allem in abgelegenen, ländlichen Gemeinden, gespielt. Durch die Nähe zu ihren Zuhörern und dem daraus erwachsenen Vertrauensverhältnis war es ihnen möglich, in kürzester Zeit die Menschen über Covid-19 aufzuklären und zu informieren, wie sie sich gegen die Krankheit schützen können. In unserem aktuellen Reinhören stellen wir Euch La Cuixtleña vor und berichten darüber, wie der kleine mexikanische Sender und seine Zuhörerschaft durch die Pandemie gekommen sind.

onda-Reinhörer | La Cuixtleña von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.