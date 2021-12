Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Canto de Cenzontles ist kein Radio sondern ein vielstimmiges Radioprogramm, zu hören in Dutzenden staatlichen, kommerziellen und Community Radios in ganz Mexiko. Das ist ungewöhnlich. Das Erfolgsgeheimnis: Stimmen und Stories aus den indigenen und afromexikanischen Communitys, die in den großen Medien sonst nicht zu hören sind. In unserem Onda-Reinhörer kommen zwei der Macher*innen zu Wort und wir hören rein in eine Sendung, die die Geschichte und den Alltag Schwarzer Menschen in Mexiko zum Thema hat.

Onda-Reinhörer: Canto de Cenzontles von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.