Hallo zum onda-info Folge 557,

Wir beginnen unsere Sendung mit einem Bericht aus Mexiko, wo gerade das landesweite Gesetz zum Rauchverbot an öffentlichen Orten verabschiedet wurde. Markus Plate sendet Rauchzeichen.

Im globalen Norden stehen alle Zeichen auf Energiewende, doch die geht bisher auf Kosten eines grüngefärbten Extraktivismus im globalen Süden, z.B. in Chile und Peru, wo Kupfer und Lithium abgebaut werden. Zu diesem Thema hören wir eine Zusammenfassung der Veranstaltung, die wir mit dem FDCL, dem Verein Powershift und der Tageszeitung TAZ gemacht haben.

Außerdem haben wir einen Beitrag aus Kolumbien zum Stand des 2016 eingeleiteten Friedensprozesses für euch – Paulina Cwiartka berichtet von der Organisation UBPD, die Personen sucht, die im Guerilla-Krieg zwischen FARC und kolumbianischer Regierung verschwunden sind.

Zum Schluss etwas Werbung in eigener Sache – für unseren Einsteiger*innen-Radioworkshop am 25. und 26. Februar in Berlin. Es gibt noch freie Plätze!

Damit wünschen wir eine interessante halbe Stunde onda-info

onda-info 557 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.