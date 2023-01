Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und willkommen zum onda-info 555.

Unser erstes Info im Jahr 2023 führt uns nach Costa Rico, Mexiko und Paraguay.

Am 25. November 1960 ermordeten die Schergen des dominikanischen Diktators Rafael Trujillos die drei auch als „Las Mariposas“ bekannten Schwestern Minerva, María Teresa und Patria Mirabal. Trujillos Diktatur überlebte die Bluttat nur ein halbes Jahr, doch die Erinnerung an diesen Tag wird bis heute weltweit wach gehalten. Nele Ruschewski und Veronica Rossa berichten darüber, wie der 25. November in Paraguay begangen wird.

Auch im Urlaubsparadies Costa Rica ist der Alltag von Gewalt, Elend, und Enteignung geprägt, der historischen Realität ganz Lateinamerikas. Offiziell erkennt das Land 24 indigene Gebiete an, doch viele davon werden weiterhin von nicht-indigenen Landbesitzer*innen bewohnt. Radio matraca berichtet über den ungleichen Kampf der Indigenen um die Rückgabe ihres angestammten Territoriums.

In unserem neuesten Reinhörer stellen wir Euch La Cuixtleña vor, ein kleines Community Radio aus dem südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Wir berichten, wie der Sender seiner Gemeinde dabei half, durch die Pandemie zu kommen. Der Gründer der Station, Uriel Velasquez begleitet uns mit seiner Band Sangre Cuixtleña musikalisch durch dieses Info. Zusammengestellt wurde es von Knut, der allen eine interessante halbe Stunde und ein ganz tolles Jahr 2023 wünscht.

onda-info 555 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.