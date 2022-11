Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und Willkommen zum onda-info 551!

heute: Honduras- Spezial.

Im Sommer 2022 reiste eine Delegation deutscher Journalist*innen nach Honduras. Im Blick: Menschenrechte, Landkonflikte, Neoliberalismus, denn trotz der linken Präsidentin Xiamora Castro ist die Lage weiterhin besorgniserregend. Die Delegation besuchte unter anderem Gemeinden der afro- indigenen Garifuna. Ihr hört dazu einen Beitrag von Steffi Wassermann.

Den zweiten Beitrag erstellte Jutta Blume zum Thema Privatstädte, dieses neoliberale Modell wurde in Honduras als erstes getestet. Auch wenn es inzwischen verboten wurde ist das Problem lange noch nicht vom Tisch. Last but not least hat die Sängerin Karla Lara nun einen eigenen Radiosender: Hört selber rein! Und mehr Infos zur Hondurasdelegation gibt es unter: hondurasdelegation.blogspot.com

Eine spannende halbe Stunde, wünscht das onda-info Team.

onda-info 551 | Honduras Spezial von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.