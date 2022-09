Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und willkommen zum onda-info 547.

In unserem ersten Beitrag macht Euch Markus Plate mit den Meliponas bekannt. Meliponas sind hunderte Arten stachelloser Bienen, die überall in Lateinamerika heimisch sind. Die Honigbiene, die wir alle kennen, ist erst durch die europäischen Eroberer eingeführt worden. Meliponas sind unersetzlich für die Bestäubung der einheimischen Flora und damit zum Erhalt der Artenvielfalt. Markus schaute sich ein Projekt in Kolumbien an, in dem Kleinbäuer*innen lernen die heimischen Bienen zu hegen und zu pflegen.

Anfang September kamen Aktivistis der brasilianischen Landlosenbewegung MST zu einer Konferenz nach Halle. Die Kolleg*innen von Radio Corax sprachen mit Maria de Jesus dos Santos Gomes vom MST, sowie mit dem Mitorganisator der Konferenz, Thomas Steinhäuser über die Konferenz und die Stimmung in Brasilien kurz vor der Wahl. Wir haben das Gespräche für Euch ins onda-info übernommen.

In unserem neuen Reinhörer stellt Euch Thea Kösler Radio TuVilla vor. Radio TuVilla ist ein Gemeinschaftsprojekt des freien Radios Wüste Welle aus Tübigen und des Comunitiy-Radios Stereovilla aus Villa El Salvador in Peru. Die beiden alternativen Radios wecken mit ihrem Partnerschaftsradio öffentliches Interesse für die Städtepartnerschaft zwischen Tübingen und Villa El Salvador und füllen sie mit Leben aus.

Doch zuvor gibt es noch eine Meldung aus Mexiko, wo ein weiterer Schritt in Richtung Militarisierung des Landes gemacht wurde.

Musikalisch begleitet uns der argentinische Rapper Suich MC durch das Programm.

Zusammengestellt wurde es von Knut, der Euch eine interessante halbe Stunde wünscht.

