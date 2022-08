Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Antje war bei der Kundgebung der Flüchtlingsfrauen-Initiative „Women in Exile“ vorm Berliner Humboldt-Forum dabei. In Brasilien stehen die Präsidentschaftswahl an – Jules Giessler hat mit Niklas Franzen über den Stand der Dinge und die Hoffnungen auf das Ende des Alptraums Bolsonaro und eine Wiederwahl des linken Expräsidenten Lula gesprochen. Das komplette Interview findet ihr hier.

In Honduras wurde mit Xiomara Castro zum ersten mal eine linke Präsidentin gewählt. Jessica Zeller hat mit zwei Aktivistis aus Honduras, die in Berlin zu Besuch waren gesprochen. Kann Xiomara Castro ihre Versprechen halten? Reicht ein neuer Kopf an der Spitze aus? Am Ende hören wir noch einen Reinhörer von Radio Parque, dem Comunity-Radio an der Uruguayischen Küste. Und es gibt noch etwas Werbung für das feministische Radiotreffen in Leipzig im September – CLAIM THE WAVES!!

onda-info 544 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.