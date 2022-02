Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und willkommen zum onda-info 532!

Nach einigen Kurznachrichten aus Lateinamerika haben wir im Wesentlichen zwei Beiträge in der Sendung:

In Berlin ist der Lieferdienst „Gorillas“ eher durch die rücksichtslose Fahrweise seiner Lieferant*innen und eben durch die Liefertätigkeit an sich bekannt. Weniger bekannt ist, dass dieses Geschäftsmodell oft nur durch die Ausbeutung der Arbeitnehmer*innen rentabel ist, und das betrifft zumeist Migrant*innen. Radio Matraca hat sich die Arbeitsbedingungen des Lieferdienstes genauer angesehen und mit einigen Riders gesprochen.

Steffen Heinzelmann hat sich für Radio onda auf der Buchmesse in La Paz umgehört, was es an neuer Literatur in Bolivien gibt. Denn die Autor*innen des 21. Jahrhunderts erzählen auch von Migration, Sexualität und Emanzipation. Dabei geht es natürlich auch um die gesellschaftlichen Veränderungen in Bolivien und den Einfluss der Pandemie auf das Leben und die Arbeit dieser Autor*innen.

Zwei Jahre nach dem rassistischen Anschlag in Hanau kommt die Musik in dieser Sendung diesmal von Mal Élevé und den Sänger*innen Sorah, Kutlu und Roger Rekkless: Alliance Antiraciste!

Eine spannende halbe Stunde wünschen wir vom onda-info!

