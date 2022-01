onda-info 529

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Wir sind im Jahr 2022 angekommen, von onda aus wünschen wir Euch alles Gute für alles, was Ihr so vorhabt und wofür Ihr es brauchen könnt. Das ondainfo fünf-zwo-neun kommt mal wieder aus Mexiko, Markus führt Euch durch eine Sendung, die diesmal musikalischer ist als sonst. Wir schauen nach Kolumbien und besuchen dort Viterbo. Das Dorf hat trotz trotz Gewalt und Pandemie Mut, Freude und Initiative bewahrt. Und dann geht es nach Brasilien, wo wir noch einmal sehen, dass die scheinbar endlose Pandemie die sozialen Ungleichheiten verstärkt. Die Musik haben Julián Díaz und seine Band Camaleón aus Viterbo, Kolumbien beigesteuert. Wir beginnen mit einer Nachricht von Knut Journalist*innenmorden und Straflosigkeit in Mexiko.

