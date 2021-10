Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und willkommen zum onda-info 523.

In unserem heutigen Programm geht es in erster Linie um El Salvador. Markus Plate hat die salvadorianische Feministin Morena Herrera interviewt. Das Video findet Ihr auf unserer Webseite. Für Radio Onda hat Markus auch eine Audio-Version produziert, die wir Euch in dieser Sendung zu Gehör bringen wollen.

Auch der zweite längere Beitrag stammt von Markus. Er geht der Frage nach, ob der seit 3 Jahren mit sehr unkonventionellen Methoden das Land regierende Präsident Nayib Bukele Autokrat oder demokratischer Revolutionär ist. Die Stimmen für diesen Beitrag hat unser alter Freund Alfredo Carías in mitten der Pandemie eingefagen. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal bedanken.

Ergänzt werden die beiden Beiträge durch unseren ersten Hinhörer zur „Neuen Normalität“. Diesmal geht es um Migration in Zeiten der Corona-Pandemie.

Doch zuvor kommen noch zwei Nachrichten von Lola und Knut, der dieses Info auch für Euch zusammengestellt hat und eine spannende halbe Stunde wünscht.

