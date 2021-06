Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und willkommen zum onda-info 515. Wir haben Notas über einen skurrilen Wahlsieg im mexikanischen Oaxaca, den Rücktritt des brasilianischen Umweltministers und über die Ankunft der ersten Delegation der Zapatist*innen in Europa.

In Peru hat der linke Außenseiter Pedro Castillo die Präsidentschaftswahlen knapp gewonnen. Die rechte Opposition erkennt seinen Wahlsieg jedoch nicht an. Lola erklärt uns, was gerade in Peru passiert.

Lithium spielt bei der E-Mobilität eine zentrale Rolle, auf die auch Länder wie Deutschland zukünftig verstärkt setzen wollen. Bolivien verfügt über die weltweit größten Lithium-Vorkommen. Doch die bereits beschlossene deutsche Beteiligung am Abbau bolivianischen Lithiums ist nach dem Putsch und der Wahl der inzwischen amtierenden Regierung wieder unklar. Boliviens Präsident Luis Arce will zwar die unterbrochenen Verhandlungen wiederaufnehmen. Doch unter den neuen Partnern sollen Unternehmen aus Russland, China und den USA sein – aus Deutschland hingegen nicht.

Zum Hintergrund der Bedeutung von Lithium und der ursprünglich geplanten Beteiligung des deutschen Unternehmens ACISA findet ihr auf unserer Website und im onda-info 488 den Beitrag: Lithium – Trauma ohne Ende.

Aus unserer unregelmäßigen Reihe onda-history gibt es aus aktuellen Anlass einen Beitrag über die zapatistische EZLN von 2003. Damals hatten die Zapatistas gerade ihre Verwaltungssiedlungen, die sogenannten Caracoles gegründet.

Zum Abschluss hören wir mal was ganz anderes: Den Vogel der Woche! Diese hübsche Sendereihe hat sich Radio Corax ausgedacht. Und der Vogel der Woche kommt diesmal aus Kolumbien. Genauer gesagt aus Cali, das ja noch immer das Epizentrum der landesweiten sozialen Proteste ist, die trotz brutaler Repression noch immer andauern. Grund genug für uns, auch euch diesen komischen Vogel vorzustellen!

