Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und willkommen zum onda-info 508!

Das letzte onda-info stand ja ganz im Zeichen des Frauenkampftages – da mussten sich männliche Machthaber mal hinten anstellen. Deshalb kommt unser Beitrag zu den Wahlen in El Salvador erst jetzt. Das kleine zentralamerikanische Land blickt auf eine lange, gewalttätige Geschichte zurück. Ein zwölfjähriger blutiger Bürgerkrieg, dem Zehntausende zum Opfer fielen. Das Friedensabkommen 1992 brachte nur kurze Zeit Ruhe, durch Bandenkriminalität wurde El Salvador nach der Jahrtausendwende zu einem der Länder mit den weltweit höchsten Mordraten. Am 28. Februar waren dort Parlamentswahlen. Und in denen zementierte Präsident Nayib Bukele seine Macht.

Einige Leute denken ja gerade über den Osterurlaub nach. Urlaub unter Pandemiebedingungen – darf man das? Geht das überhaupt? Wir haben uns da mal an der mexikanischen Karibikküste umgehört. Obwohl die Corona-Pandemie auch Mexiko zum Teil hart trifft, gibt es dort kaum Reisebeschränkungen. Dementsprechend beliebt ist das Land bei Tourist*innen aus den USA, aber auch aus Kanada, Lateinamerika und Europa. Ihr hört einen Eindruck aus Tulum.

In unserem letzten onda-info zum 8. März hatten wir auch von dem Mord an der Transfrau Fabiola Ramirez in Argentinien berichtet. Nachdem lokale Medien vorschnell von einem Selbstmord redeten, hat der Staatsanwalt nun den Verdacht des „transfemicidio“ bestätigt.

Am 22. März war der Weltwassertag. Im mexikanischen Oaxaca setzte sich der 42-jährige Fidel Heras Cruz seit Jahren für den Schutz des Flusses Río Verde ein, an dem eigentlich ein Staudamm gebaut werden sollte. Im Januar wurde Heras Cruz erschossen. Aus diesem Anlass senden wir ein Interview von Radio Corax mit Philipp Gerber über die Kampagne „Justicia para Fidel Heras Cruz“ und die aktuellen Ereignisse am Río Verde.

Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom onda-info.

onda-info 508 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.