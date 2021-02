Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und willkommen zum onda-info 506. Anfang des Jahres ging Capiremov.org online, ein Medienportal, das feministische Kämpfe in aller Welt vorstellt. Capire ging aus dem internationalen Frauenmarsch hervor. Onda sprach mit Helena, einer der Organisator*innen aus Brasilien, über die Entstehung und Besonderheiten des Portals.

Auch in unserem zweiten Beitrag geht es um alternative Medien. Wir stellen Euch das Radioprojekt einer Gruppe von Kulturaktivist*innen auf der chilenischen Insel Chiloé vor. Die Idee: Mit der Gemeinde lokale Entwicklungen analysieren und den kulturellen Wert der Insel wertschätzen. Das Programm „Kulturelles Erbe und Gemeinschaft“ wird einmal pro Woche auf der Frequenz von Radio Chiloé ausgestrahlt. Dieser onda-Reinhörer wurde von Radio Matraca auf Spanisch produziert. Onda hat ihn übersetzt und leicht gekürzt.

Mexiko ist ein Land der Widersprüche. Touristen schätzen seine weißen Strände, die hervorragende Küche und das einzigartige kulturelle Erbe. Aber immer wieder macht das Land Schlagzeilen mit Gewaltexzessen und dem seit 15 Jahren tobenden Krieg gegen die Drogenkartelle, dem bislang über 300.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Timo Dorsch untersucht in seinem Buch „Nekropoliktik – Neoliberalismus, Staat und organisiertes Verbrechen in Mexiko“ wie es sein kann, dass in der Demokratie Mexiko die Gewalt der Drogenkartelle das tägliche Leben bestimmt. In unserem dritten Beitrag stellt Dorsch einige der wesentlichen Thesen seines Buches vor. Allen die mehr über das Thema erfahren wollen, möchten wir den Mitschnitt der Online-Präsentation des Buches auf dem Youtube-Kanal von „medico international“ empfehlen.

Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom onda-info.

onda-info 506 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.