Seid feierlich Willkommen zum onda-info Nummer 500, Ja ihr habt richtig gehört: 500!

Daher nehmen wir euch in dieser Sendung mit auf eine sprudelnd-spannende Reise in die Vergangenheit, wo noch Kassetten überspielt wurden und von Podcasts noch niemand gehört hatte. Wir rekapitulieren den Urknall des onda-infos im Gespräch mit seinen Gründer*innen. Wie kamen Sie auf die Idee zu Audio-Berichten aus Lateinamerika? Was war anders als heute?

Wir haben Beiträge aus den ersten Jahren der onda-Produktion ausgegraben, die wir kurz anspielen. Wie klang das onda-info im Jahr 1999? Welche Themen waren in unseren Berichten über die Länder Lateinamerikas präsent? Wie sieht die Situation vor Ort heute aus und was hat sich verändert?

Zwischendurch nehmen wir freudestrahlend Glückwünsche von freien Radios entgegen: Radio Dreyeckland aus Freiburg, Radio Unerhört aus Marburg, Radio T aus Chemnitz, Radio Voces Nuestras aus Costa Rica und dem Nachrichtenportal Comcosur aus Uruguay.

Zu unserem Jubiläum lassen wir für euch eine bunte Tüte aus über 20 Jahren onda-info knallen.

Viel Spaß dabei wünscht euer onda-info-Team

Und noch was: Wer Lust hat weiter in alten onda-infos und Beiträgen zu stöbern kann das über die Suchleiste auf npla.de tun.

onda-info 500! von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.