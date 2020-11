Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und willkommen zum onda-info 498.

Nach einer Meldung über die Befragung von Mexikos Generälen im Mordfall Tlatlaya geht es nach Chile. In einem Referendum haben 78 Prozent der Chilen*innen dafür gestimmt, dass Chile eine neue Verfassung bekommen soll – es ist ein historischer Sieg der Protestbewegung. Wir haben ein paar Stimmen eingefangen.

Anschließend hört ihr einen Beitrag aus Bolivien, bei dem es aber nicht um den Wahlsieg der sozialistischen MAS-Partei geht. In mehreren Städten Boliviens kommt es immer wieder zu Protestaktionen gegen die Mülldeponien. Anwohner*innen befürchten Gesundheitsprobleme, doch die Müllberge werden von Jahr zu Jahr größer.

Zum Schluss hört ihr den zweiten Teil unseres Beitrags zur Schuldenproblematik in Lateinamerika. Während es im ersten Teil vor allem um die Ursachen und den Umgang mit der Verschuldung ging, schauen wir uns in diesem zweiten Teil den Weg an, den Ecuador im Umgang mit Schulden eingeschlagen hat und gehen auf aktuelle Entwicklungen ein.

Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom onda-info.

onda-info 498 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.