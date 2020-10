Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und willkommen zum onda-info 496.

Vor wenigen Tage flatterte aus El Salvador der aktuelle Newsletter von Radio Victoria in unseren virtuellen Briefkasten. Er stand ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zum 27-jährigen Bestehen des Senders. Auch wenn diese aufgrund von Covid-19 etwas ruhiger als in den letzten Jahren verliefen, feierten die Radiomacher*innen wieder mit Ihren Zuhörer*innen und Unterstützer*innen. Denn sie fühlen sich auch mehr als einem Viertel-Jahrhundert nach der Gründung des Community Radios der Gründungsidee, dem Dienst an ihrer Dorfgemeinschaft, verpflichtet. Wir haben für Euch in das aktuelle Programm hinein gehört. Wie das aussieht erfahrt Ihr in unserem onda-Reinhörer zu Radio Victoria. Mehr über die Entstehungsgeschichte des Senders könnt ihr in diesem Beitrag von Markus Plate erfahren.

Unser zweiter Beitrag führt uns ganz in die Nähe unseres Studios. Denn in Berlin Prenzlauer Berg lebt seit sieben Jahren Luis Estaban Kyburg, Ex-Militär aus Argentinien, dem dort schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Der Strafverfolgung entzog sich Kyburg, der auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, durch Flucht nach Deutschland. Mitte September besuchten Angehörige von Opfern der Militärdiktatur Kyburg an seinem Wohnort in Berlin. Radio Onda war dabei.

Wir wünschen eine interessante halbe Stunde.

Euer onda-info Team.

onda-info 496 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.