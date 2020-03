Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und willkommen zum onda-info 482.

Zwei Wochen sind seit unserer letzten Sendung vergangen, heute befinden wir uns in einer anderen Welt. Die Corona-Krise ist weltweit zum beherrschenden Thema geworden. Im Minutentakt werden wir über aktuelle Entwicklungen in Italien, Spanien oder Deutschland informiert.

Aber über viele Weltregionen hören wir kaum etwas, obwohl das Virus bekanntlich vor Grenzen keinen Halt macht. Lateinamerika ist wieder einmal fast komplett vom medialen Radar verschwunden, aber auch dort sind Millionen von Menschen mit der Corona-Krise und ihren Folgen auf Politik und alltägliches Leben konfrontiert.

Wir haben unsere Korrespondent*innen vor Ort befragt: Manche von Ihnen sind zum Zeitpunkt dieser Sendung schon nach Deutschland zurückgekehrt, andere sind auf der Rückkehrliste und warten auf einen Flug. Und manche bleiben in Lateinamerika, harren aus, halten die Stellung und werden uns auch in den kommenden Wochen und Monaten von der Situation in ihrem Land berichten.

Corona, was heißt das auf der anderen Seite des Atlantiks?

Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom onda-info.

onda-info 482 – Corona in Lateinamerika von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.