Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und willkommen zum onda-info 481!

Vor vier Jahren wurde die international bekannte Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin Berta Cáceres ermordet. Ziel ihrer Ermordung war nicht nur, sie zum Schweigen zu bringen, sondern die progressiven sozialen Bewegungen in Honduras zu zerschlagen. Wir sprachen mit zwei honduranischen Aktivistinnen darüber, wie sie von Berta Cáceres in ihrer alltäglichen Arbeit inspiriert werden.

Ansonsten steht dieses onda-info ganz im Zeichen des Frauenkampftages am 8. März.

Das Jahr 2019 war geprägt von feministischen Kämpfen, die in diesem Jahr am 8. März weltweit zu den bisher größten Frauendemonstrationen geführt haben. Allein in Chile sollen bis zu einer Million Menschen, vor allem Frauen, auf die Straße gegangen sein.

Wir haben ein paar Statements und schöne Atmos von den Demos in Buenos Aires und Berlin gesammelt.

onda-info 481 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.