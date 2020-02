Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Hallo und willkommen zum onda-info 479.

Diesmal haben wir echt viele Nachrichten für euch:

Wasserkrise in Rio de Janeiro, Feminizide in Mexiko, Militäreinsatz im Parlament von El Salvador, Zensur gegen Gemeinderadios in Bolivien und ein bei einem Polizeieinsatz getöteter Milizenchef in Brasilien.

Danach hört ihr eine Buchvorstellung:

„Die Welt sind wir“ ist die Geschichte eines Roadtrips durch Mesoamerika, die Reise einer Gruppe von Aktivist*innen zu Gemeinden im Widerstand. Im Buch werden nicht nur die großen Konfliktfelder der Region vorgestellt, es dokumentiert auch die Widerstandsstrategien der meist indigenen Gemeinden gegen den Zugriff auf ihr Land.

Untermalt wird die Sendung mit einem neuen Hinhörer UND einer Collage zum Thema Klimawandel von den Freiwilligen unseres Kooperationspartners ICJA.

Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom onda-info.

onda-info 479 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.