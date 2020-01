Facebook Twitter Pinterest Tumblr WhatsApp Email

Nach einer Nachricht zur Freilassung politischer Gefangener in Nicaragua, einem Nachruf auf eine altgediente chilenische Aktivistin und einem Aufruf zu einer Solidaritätsreise nach Honduras haben wir noch zwei Beiträge für euch:

Unser onda-Reinhörer stellt euch das chilenische Radio „Plaza de la Dignidad“ vor. Es ist im November 2019 als Bewegungsradio in Santiago de Chile entstanden und spielt den Soundtrack der Protestbewegung, die seit Oktober Millionen von Menschen zu Demos für ein Leben in Würde mobilisiert.

Auch in Kolumbien gibt es weiterhin Proteste und Streiks. Zehntausende Kolumbianer*innen sind wütend auf den Präsidenten Duque, seine neoliberale Politik und seine Verschleppungstaktik beim Friedensabkommen mit der Guerilla-Gruppe FARC. Seine Regierung setzt nicht um, was eigentlich vereinbart war: Eine Land- und Agrarreform und Unterstützung für die ehemaligen Kämpfer*innen der FARC bei ihrem Weg zurück in die zivile Gesellschaft. Diese kämpfen in kleinen Kooperativen mühsam mit dem wirtschaftlichen Überleben in einem System, das stark von Ungleichheit und der Konzentration von Land in den Händen einiger weniger geprägt ist.

Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom onda-info.

