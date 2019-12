Hallo und willkommen zum onda-info 475!

Lateinamerika gehört zu den vom Klimawandel am stärksten betroffenen Regionen der Welt. El Salvador und Honduras sind wegen ihrer Lage zwischen Pazifik und Karibik besonders gefährdet. Wir haben uns in Honduras auf die Suche nach den Ursachen begeben.

Auch das Amazonasgebiet ist zunehmend von Zerstörung bedroht, denn die Natur wird bis in höchste Regierungskreise zur wirtschaftlichen Ausbeutung freigegeben. Doch die Bewohner*innen des Amazonas haben eigene Strategien entwickelt, um ihr Territorium vor der Zerstörung zu bewahren. Nicht selten bringen sie mit diesem Kampf ihr Leben in Gefahr.

Auch die schwarzen Gemeinden in Kolumbien sind in Gefahr – zum Beispiel in Buenaventura. Buenaventura ist eine der gefährlichsten Städte Kolumbiens – und der wichtigste Pazifikhafen. Und die Gewalt hängt mit dem Hafen zusammen. Um den Hafen herum leben fast ausschließlich Afrokolumbianer*innen. Sie stellen sich den Profiteuren des Hafenbusiness in den Weg – so wie der Gemeindeaktivist Juan Rodrigo Machado.

onda-info 475 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.