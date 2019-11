Hallo und Willkommen zum onda-info 473.

Während wir dieses onda-info produzieren, überschlagen sich die Ereignisse. Am 19. November verübten in Bolivien Militär und Polizei ein Massaker in El Alto mit bisher elf Toten. Das Militär hat Senkata (einen Stadtteil von El Alto) besetzt und wollte ein Gelände des Gaskonzerns YPFB sichern, das seit Tagen von Bewohner*innen blockiert wurde. Dabei haben sie massiv Schusswaffen eingesetzt. Es gibt neben den Toten viele Verletzte. Im Rahmen der Operation wurden Nachbar*innen massiv bedroht. Die Leiterin eines Kinder- und Jugendzentrums in der Nähe berichtete, dass die Polizei das Zentrum umstellt hat und mit Tränengas und scharfer Munition beschossen hat.

Wir sprachen am 18. November mit unserem NPLA-Autoren Thomas Guthmann über die aktuelle Lage in Bolivien.

Unser Korrespondent Valentin de Negri Fischer ist in Uruguay, wo am Sonntag, den 24. November Stichwahlen stattfindenden. Wird es auch dort einen Rechtsruck geben? Ihr hört ein paar Eindrücke von dort.

Unser letzter Beitrag führt uns nach Brasilien in das Amazonasgebiet. Ihr hört einen Bericht über die verheerenden Waldbrände, die diesen Sommer ein bisher nicht gekanntes Ausmaß erreichten.

Außerdem in diesem onda-info: zwei Hinhörer im Rahmen unserer Reihe: SDGs von Ahrensfelde bis Zacatecas, heute: Globale Partnerschaft und bessere Infrastruktur. Mehr dazu findet ihr auch auf unserer neuen Website npla.de.

Eine spannende halbe Stunde wünscht Euch das onda-info-Team.

