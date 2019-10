Hallo und Willkommen zum onda- info 471!

Diese Ausgabe des onda- infos ist Teil von Claim the Waves, dem Tag des feminitischen Radios. Zu diesem Anlass hört ihr eine Sammlung aktueller feministische Beiträge aus ganz Lateinamerika: Starten werden wir allerdings in Berlin. Dort wurde am Wochenende ein Wandbild eröffnet in Gedenken an die ermordeten Aktivistinnen Berta Caceres und Marielle Franco. Onda war vort Ort und sprach mit den Künstler*innen.

Weiter gehts dann mit einem Interview mit der chilenischen Rapperin La Deyabú. Unter dem Motto „Wir holen uns die Straße zurück!“ wird sie in Berlin im November öffentlich sprechen.

Es folgen: Feministische Stimmen gegen Machistische Gewalt, mit „ni na menos“ hat sich in Argentinien seit 2015 eine neue Bewegung gegründet, die inzwischen auf dem ganzen Kontinent präsent ist.

Die komplette einstündige Sendung zum feministischen Radiotag findet ihr hier.

Wie immer eine interessante halbe Stunde wünscht das onda-info Team!

onda- info 471 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.